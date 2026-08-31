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Водителя без прав поймали на Алтае с банкой растительного наркотика

Водителя без прав поймали на Алтае с банкой растительного наркотика

Мужчина собирал растения, содержащие запрещенные вещества, для личного употребления Полицейские обнаружили более килограмма растительного наркотика у 44-летнего жителя Михайловского района.

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