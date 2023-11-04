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Мирзоян назвал неэффективными механизмы безопасности Армении

Мирзоян назвал неэффективными механизмы безопасности Армении

Министр иностранных дел рассказал о новых барьерах между Арменией и Азербайджаном.Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провёл совместную пресс-конференцию с главой немецкого МИД Анналеной Бербок.

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