Мирзоян назвал неэффективными механизмы безопасности Армении

Министр иностранных дел рассказал о новых барьерах между Арменией и Азербайджаном.Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провёл совместную пресс-конференцию с главой немецкого МИД Анналеной Бербок.
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