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В кастрюльке

93 подписчика

Идеальная замена магазинному хлебу: ни дрожжей, ни разрыхлителя. Готовлю лепешки за 5 минут, которые выходят вкуснее лаваша

Идеальная замена магазинному хлебу: ни дрожжей, ни разрыхлителя. Готовлю лепешки за 5 минут, которые выходят вкуснее лаваша

Хочу поделиться с вами рецептом очень простых лепёшек, которые можно приготовить вместо обычного хлеба.

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