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Кириенко посетил школу в Свердловске ЛНР и пообщался с местными жителями

Кириенко посетил школу в Свердловске ЛНР и пообщался с местными жителями

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил школу № 6 имени Героев 203-й стрелковой Запорожско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в Свердловске Луганской Народной Республике (ЛНР).

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