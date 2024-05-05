Кириенко посетил школу в Свердловске ЛНР и пообщался с местными жителями

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил школу № 6 имени Героев 203-й стрелковой Запорожско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в Свердловске Луганской Народной Республике (ЛНР).
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