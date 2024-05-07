Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Великолепно! Очень криативно.Невероятно, как м...
  • Лидия Андреева
    Молодец!Невероятно, как м...
  • Елена Гайдукова
    а еще где откручивается внизу, то насыпать мелких гвоздиков и когда надо взять- отвинтить крышку и взять сколько надоКак же мне надоел...

Прикрутила доски и залила цементом. Идея-находка для участка

Прикрутила доски и залила цементом. Идея-находка для участка

Преобразите участок с помощью досок и цемента! Простейший мастер-класс для творческих людей, которые любят создавать самоделки.

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