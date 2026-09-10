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Как понять, что у человека комплекс нарцисса-жертвы: 9 признаков, которые мы часто игнорируем

Как понять, что у человека комплекс нарцисса-жертвы: 9 признаков, которые мы часто игнорируем

Нарциссы-жертвы ведут себя скромно, но окружающим рядом с ними жить не просто Кадр из фильма «В постели с врагом»Большинство из нас представляет нарцисса человеком, который постоянно любуется собой в зеркале, уверен в свой исключительности и жаждет восхищения.

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