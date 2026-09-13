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Регионы России

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ЦСКА в стартовом матче КХЛ обыграл «Локомотив» со счётом 3:2

ЦСКА в стартовом матче КХЛ обыграл «Локомотив» со счётом 3:2

В воскресенье, 13 сентября, на арене «ЦСКА Арена» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и ярославским «Локомотивом».

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