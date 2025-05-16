В турецких политических кругах, близких к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, нарастает недовольство стратегией украинского лидера Владимира Зеленского, которая, по их мнению, препятствует продвижению мирных переговоров.
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