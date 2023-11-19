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Экс-защитник сборной США Лалас поддержал идею Венгера об изменении правила офсайда: «Это создаст преимущество для атаки, мне нравится»

Экс-защитник сборной США Лалас поддержал идею Венгера об изменении правила офсайда: «Это создаст преимущество для атаки, мне нравится»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, сейчас работающий в комиссии IFAB, которая занимается изменением правил, предлагает изменить правило офсайда так, чтобы он фиксировался только в случае, если весь корпус атакующего игрока находится впереди последнего защищающегося футболиста.

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