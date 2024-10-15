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Новости экономики России

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На рынке нефти наблюдается стабилизация

На рынке нефти наблюдается стабилизация

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".В среду азиатские рынки сталкиваются с усиленной волатильностью на фоне важных решений по процентным ставкам, которые будут приняты центральными банками Индонезии, Таиланда и Филиппин.

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