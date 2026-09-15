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Царьград

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Financial Times: Orlen потерял $400 млн в сделке с Венесуэлой

Financial Times: Orlen потерял $400 млн в сделке с Венесуэлой

Orlen потерял $394 млн, пытаясь в 2023 году купить нефть у Венесуэлы через криптовалюту. Средства ушли через ОАЭ, но нефтяная компания Petróleos de Venezuela оплаты не получила.

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