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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин набрал 1+1 в матче с «Нэшвиллом». У него 7 очков в последних 4 играх

Ничушкин набрал 1+1 в матче с «Нэшвиллом». У него 7 очков в последних 4 играх

Форвард «Колорадо» отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Предаторс» (3:4).

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