МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Россу надо было с Куком связаться. Онии бы с ними поделились опытом смены подгузников.Россия заблокиров...
  • Лев Добрый
    А что, будут две ИМПЕРИИ и два ИМПЕРАТОРА, а остальные на подхвате!🤠👍👈😀Мир в 2025 году: ...
  • Лев Добрый
    Не зря Дмитрий Аyатольевич похож на Николая -II, мышление у него Имперское!🤠👍👈Обстоятельства ра...

Лукьянов оценил шансы изгнания Зурабишвили из дворца президента Грузии

Лукьянов оценил шансы изгнания Зурабишвили из дворца президента Грузии

Фото: Radek Pietruszka/EPA/ТАСС Текст: Анастасия Куликова12 тыс прочтений Вчера У оппозиции Грузии остался последний шанс добиться существенного обострения в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
А ведь из-за амбиций этой старушки могут погибнуть люди!😱👈😜
Ответить
17 час.
ВМ
Владимир Моргунов
А В ГРУЗИНСКОМ УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ ЕСТЬ СТАТЬЯ ЗА ПРИЗЫВЫ К СВЕРЖЕНИЮ ЗАКОННОЙ ВЛАСТИ, МЯТЕЖАМ И ПОГРОМАМ ??? ПОЛИСТАЙТЕ УК И ПОД БЕЛЫ РУЧОНКИ ДА НА ШКОНКУ СТАРУШКУ, ЧТО ИХ ФРАНЦИИ...
Ответить
16 час.
Юна
Что ж ей такого пообещали, что она так позорится на старости лет?! Что творится в мире???? Старичьё у власти с ума сходит, а молодёжь себе писюны отрезает и перешивает с места на место.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх