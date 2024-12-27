Лукьянов оценил шансы изгнания Зурабишвили из дворца президента Грузии

А В ГРУЗИНСКОМ УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ ЕСТЬ СТАТЬЯ ЗА ПРИЗЫВЫ К СВЕРЖЕНИЮ ЗАКОННОЙ ВЛАСТИ, МЯТЕЖАМ И ПОГРОМАМ ??? ПОЛИСТАЙТЕ УК И ПОД БЕЛЫ РУЧОНКИ ДА НА ШКОНКУ СТАРУШКУ, ЧТО ИХ ФРАНЦИИ...

Юна

Что ж ей такого пообещали, что она так позорится на старости лет?! Что творится в мире???? Старичьё у власти с ума сходит, а молодёжь себе писюны отрезает и перешивает с места на место.