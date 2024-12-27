Фото: Radek Pietruszka/EPA/ТАСС Текст: Анастасия Куликова12 тыс прочтений Вчера У оппозиции Грузии остался последний шанс добиться существенного обострения в стране.
Лукьянов оценил шансы изгнания Зурабишвили из дворца президента Грузии
Комментарии
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Лев Добрый
А ведь из-за амбиций этой старушки могут погибнуть люди!😱👈😜
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17 час.
ВМ
Владимир Моргунов
А В ГРУЗИНСКОМ УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ ЕСТЬ СТАТЬЯ ЗА ПРИЗЫВЫ К СВЕРЖЕНИЮ ЗАКОННОЙ ВЛАСТИ, МЯТЕЖАМ И ПОГРОМАМ ??? ПОЛИСТАЙТЕ УК И ПОД БЕЛЫ РУЧОНКИ ДА НА ШКОНКУ СТАРУШКУ, ЧТО ИХ ФРАНЦИИ...
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16 час.
Юна
Что ж ей такого пообещали, что она так позорится на старости лет?! Что творится в мире???? Старичьё у власти с ума сходит, а молодёжь себе писюны отрезает и перешивает с места на место.
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16 час.
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