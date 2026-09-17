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В Москве прошёл технологический конгресс МТК-2026

В Москве прошёл технологический конгресс МТК-2026

В мероприятиях конгресса приняли участие более 5 тысяч делегатов и спикеров из 40 стран. Центральным событием стал форум ИКС «Интеллектуальные комплексы и системы», посвящённый развитию автономных систем и робототехники.

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