Теннисистка Калинская оценила совет Рублева перед финалом турнира в Дубае

Российская теннисистка Анна Калинская после поражения в финале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в социальных сетях иронично ответила своему соотечественнику Андрею Рублеву, который посоветовал ей насладиться финальным поединком.
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