ДТП с пострадавшими в Орловской области сократились на 23%

В 148 авариях в Орловской области за восемь месяцев 2026 года причиной стало ненадлежащее состояние дорог, 20 человек погибли, 196 получили травмы.
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