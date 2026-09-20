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Орловские новости

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ДТП с пострадавшими в Орловской области сократились на 23%

ДТП с пострадавшими в Орловской области сократились на 23%

В 148 авариях в Орловской области за восемь месяцев 2026 года причиной стало ненадлежащее состояние дорог, 20 человек погибли, 196 получили травмы.

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