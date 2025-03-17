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Способы разрешения конфликтов в традиционном черкесском (адыгском) обществе

Способы разрешения конфликтов в традиционном черкесском (адыгском) обществе

Если во взаимоотношениях между собой черкесские владения и субэтносы, как правило, ограничивались взаимным принесением присяги, то в случае заключения мирного соглашения с другими, ранее недружественными народностями, черкесские князья нередко требовали в качестве гарантий соблюдения договора аманатов (заложников).

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