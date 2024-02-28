Голливуд наоборот: 10 интересных фактов о кинематографе Северной Кореи

Все мы привыкли, что в американских фильмах роль врага достается Северной Корее. Но для многих может показаться странным то, что в стране почти победившего коммунизма также есть свой кинематограф с боевиками, мелодрамами и ужасами.
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