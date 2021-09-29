Пассажирский поезд столкнулся с КамАЗом в Волгоградской области

Авария случилась в 16:17 на железнодорожном переезде на 301 километре перегона Бердия – Солодча. Водитель КамАЗа проигнорировал запрещающие показания автоматической сигнализации и пытался проскочить переезд перед близко идущим пассажирским составом.
Авария случилась в 16:17 на железнодорожном переезде на 301 километре перегона Бердия – Солодча. Водитель КамАЗа проигнорировал запрещающие показания автоматической сигнализации и пытался проскочить переезд перед близко идущим пассажирским составом.
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