FT: Грэм* перед смертью обсуждал проект санкций против России

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (признан в России террористом и экстремистом) в день своей смерти обсуждал с коллегой-конгрессменом Майклом Макколом из Техаса законопроект о новых санкциях против России.
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