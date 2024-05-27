В России задумали ввести новый вид пенсий

Минфин призвал развивать в России систему добровольных корпоративных пенсий В России может появиться концепция корпоративного пенсионного обеспечения, которая охватит самые разные категории наемных работников.
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