У Дніпрі виконано технічне обслуговування газових мереж у майже 470 багатоквартирних будинках

За перше півріччя 2024 року спеціалісти Дніпровської філії «Газмережі» виконали технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ) у 465 багатоквартирних будинках Дніпра та Дніпровського району.
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