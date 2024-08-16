Новая важная статья Р. Ищенко.Полтора года назад я перечислял основные возможности Украины по организации крупных провокаций.
У Украины и США остался последний резерв - ядерная провокация
Комментарии
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Вик Норд
Лучше всего знает хохлов только особь с фамилией оканчивающееся на букву "О"... .
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10 час.
Балу -
Я попросил бы не отождествлять... Не смотря на фамилию я - белорус... А вот паспортистка, которая выписывала моему батьку паспорт, была, видать, далеко не из местных, и вместо "А" вкатила "О"...
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6 час.
Балу -
Пиндосы ещё и Томагавки могут бандерлогам подогнать... С них станется...
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6 час.
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