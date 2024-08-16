У Украины и США остался последний резерв - ядерная провокация

Лучше всего знает хохлов только особь с фамилией оканчивающееся на букву "О"... .

Балу -

Я попросил бы не отождествлять... Не смотря на фамилию я - белорус... А вот паспортистка, которая выписывала моему батьку паспорт, была, видать, далеко не из местных, и вместо "А" вкатила "О"...