Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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У Украины и США остался последний резерв - ядерная провокация

Новая  важная  статья    Р. Ищенко.Полтора года назад я перечислял основные возможности Украины по организации крупных провокаций.

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Комментарии
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Вик Норд
Лучше всего знает хохлов только особь с фамилией оканчивающееся на букву &quot;О&quot;... .
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10 час.
Балу -
Я попросил бы не отождествлять... Не смотря на фамилию я - белорус... А вот паспортистка, которая выписывала моему батьку паспорт, была, видать, далеко не из местных, и вместо &quot;А&quot; вкатила &quot;О&quot;...
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