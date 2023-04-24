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В Минобороны РФ сообщили об ударе по складу ВСУ с горюче-смазочными материалами под Артёмовском

Ракетное подразделение российский войск нанесло удар по складу Вооруженных сил Украины с горюче-смазочными материалами в Константиновке под Артёмовском.

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