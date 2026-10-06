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Царьград

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Пожар после падения дрона в Литвиново: 46 человек эвакуированы

Пожар после падения дрона в Литвиново: 46 человек эвакуированы

Падение беспилотника на кровлю складского комплекса в деревне Литвиново Солнечногорского округа привело к пожару, в результате которого из здания были эвакуированы 46 человек.

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