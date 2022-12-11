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ACB. «Реал» сыграет с «Манресой», «Барселона» – с «Бреоганом» и другие матчи

В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся пять матчей. «Реал» сыграет на своей площадке с «Манресой», «Барселона» встретится на выезде с «Бреоганом».

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