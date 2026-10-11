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Советники Зеленского обескуражены призывом Трампа к Украине сменить президента

Советники Зеленского обескуражены призывом Трампа к Украине сменить президента

Советники Владимира Зеленского были обескуражены призывом Дональда Трампа выбрать нового президента Украины, сообщил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.

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