Советники Зеленского обескуражены призывом Трампа к Украине сменить президента

Советники Владимира Зеленского были обескуражены призывом Дональда Трампа выбрать нового президента Украины, сообщил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.
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