В Краснодарском крае полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже мобильных телефонов

С сообщением о краже в полицию обратился представитель известного маркетплейса. Заявитель пояснил, что в одном из пунктов выдачи заказов в городе Новокубанске похищены мобильные телефоны общей стоимостью около 350 000 рублей.
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