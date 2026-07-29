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Царьград

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Федор Щукин назначил Алексея Гулисова вице-премьером Дагестана

Федор Щукин назначил Алексея Гулисова вице-премьером Дагестана

Федор Щукин освободил Наримана Абдулмуталибова от обязанностей врио заместителя председателя правительства Дагестана и назначил на его место Алексея Гулисова, ранее занимавшего руководящую должность в администрации республики.

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