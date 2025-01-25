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Астрономы из Университета штата Пенсильвания и Массачусетского технологического института представили революционные открытия, свидетельствующие о распаде планет под воздействием сильного нагрева

﻿﻿Астрономы из Пенсильванского университета и Массачусетского технологического института сделали революционные открытия, показывающие, что планеты могут распадаться на части под воздействием сильной жары.

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