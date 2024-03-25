Chevy Nova с двигателем от Nissan Maxima из Ирана

После начала 1970-х годов некогда любимый Chevy Nova стал выглядеть намного хуже. Так было практически с любым американским автомобилем, выпущенным примерно после 1973 года: вот что происходит, когда нефтедобывающие страны мира собирают свои штаны в кучу и возятся с ценами на сок динозавров.
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