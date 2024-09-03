На территории Монголии планируется локализовать производство российских фармпрепаратов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания MEIC (ведущая фармацевтическая компания Монголии) договорились о партнерстве с целью осуществления совместных инвестиций в проекты по технологическому трансферу и локализации производства российских фармацевтических препаратов на территории Монголии.