В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемой в сбыте наркотиков и в легализации преступных доходов

В мае текущего года в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области задержали в Вологде жительницу Тотьмы 1985 г.
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