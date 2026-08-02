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Пронедра

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Горят русские города, сбито больше 600 дронов, очередной удар по Wildberries

Горят русские города, сбито больше 600 дронов, очередной удар по Wildberries

Как сообщили Минобороны России, губернаторы Саратовской, Самарской и Ростовской областей, а также пресс-служба RWB, в ночь на 2 августа украинские формирования провели один из крупнейших налетов беспилотников на российские регионы.

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