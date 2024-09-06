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"Всех больше интересовало публичное сожжение на костре". Шакира заявила, что пошла на сделку с испанским правительством по делу о неуплате налогов ради своих детей

"Всех больше интересовало публичное сожжение на костре". Шакира заявила, что пошла на сделку с испанским правительством по делу о неуплате налогов ради своих детей

Шакира прокомментировала проблемы с налоговой в беседе с изданием El Mundo и заявила, что пошла на сделку с налоговой ради своих детей.

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