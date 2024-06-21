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В Москве открылась выставка лучших архитектурных проектов

В Москве открылась выставка лучших архитектурных проектов

На Никитском бульваре открылась выставка лучших архитектурных проектов, номинированных на премию Москвы в области архитектуры и градостроительства.

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