Миграционный кризис в Сеуте выявил разобщенность Европы в реагировании

30 июля в испанской Сеуте произошел массовый прорыв границы, когда десятки тысяч мигрантов из Марокко и других стран пересекли сухопутную границу и обогнули береговые заграждения вплавь, выйдя на территорию города.
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