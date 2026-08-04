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FiNE NEWS

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Миграционный кризис в Сеуте выявил разобщенность Европы в реагировании

30 июля в испанской Сеуте произошел массовый прорыв границы, когда десятки тысяч мигрантов из Марокко и других стран пересекли сухопутную границу и обогнули береговые заграждения вплавь, выйдя на территорию города.

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