Власти Венесуэлы: посланник Трампа и Мадуро обсуждали миграцию и санкции

Посланник президента Соединенных Штатов Ричард Гренелл и президент Венесуэлы Николас Мадуро обсуждали миграцию венесуэльцев, санкции со стороны США и судьбу заключенных нелегальных мигрантов из Венесуэлы.
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