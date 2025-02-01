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Власти Венесуэлы: посланник Трампа и Мадуро обсуждали миграцию и санкции

Власти Венесуэлы: посланник Трампа и Мадуро обсуждали миграцию и санкции

Посланник президента Соединенных Штатов Ричард Гренелл и президент Венесуэлы Николас Мадуро обсуждали миграцию венесуэльцев, санкции со стороны США и судьбу заключенных нелегальных мигрантов из Венесуэлы.

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