Советник Пушилина Кимаковский: Часов Яр теряет для Украины стратегическое значение

Город использовался ВСУ для ротации Город Часов Яр в ДНР, который с 2014 года являлся для украинского командования важным логистическим хабом, после того, как ВС РФ взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, теряет стратегическое значение для украинской армии, сообщил РИА «Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.