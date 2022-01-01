"Кармическая сделка": жизнь 3 знаков зодиака совершит крутой вираж судьбы в начале 2022 года

Астрологи указали на знаки зодиака, которые совершат крутой вираж на повороте к 2022 году. Представители сразу 3 созвездий заключили серьезную кармическую сделку, именно поэтому они столкнутся с кардинальными переменами в жизни совсем скоро.
Астрологи указали на знаки зодиака, которые совершат крутой вираж на повороте к 2022 году. Представители сразу 3 созвездий заключили серьезную кармическую сделку, именно поэтому они столкнутся с кардинальными переменами в жизни совсем скоро.
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