В ХАМАС заявили о наличии пленных со вторым российским гражданством

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного чиновника движения ХАМАС Муссу Абу Марзука, среди захваченных в Израиле в плен есть люди со вторым гражданством, в том числе с российским и китайским.
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