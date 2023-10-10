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В ХАМАС заявили о наличии пленных со вторым российским гражданством

В ХАМАС заявили о наличии пленных со вторым российским гражданством

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного чиновника движения ХАМАС Муссу Абу Марзука, среди захваченных в Израиле в плен есть люди со вторым гражданством, в том числе с российским и китайским.

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Комментарии
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Наталия Сорокина
У человека должно быть одно гражданство, одна ответственность за свою страну!
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