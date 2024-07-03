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Куда исчезло "невероятное добро" русского ВПК? Выяснилось, почему Россия не может задавить Украину

Куда исчезло "невероятное добро" русского ВПК? Выяснилось, почему Россия не может задавить Украину

Эксперты высказали своё мнение, куда в одночасье пропало "невероятное добро" отечественного ВПК. Напомним, до начала СВО его демонстрировали в масштабном количестве.

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Комментарии
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Юрий Ded
Идёт война кровавая и жестокая и надо быть последним идиотом что бы показывать новейшие разработки и технику а её на фронт поступает не так уж и мало и те кто следит за событиями тот это знает . А новинки пусть рассматривают когда их применят - ели будит кому рассматривать с той стороны .
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