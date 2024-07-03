Куда исчезло "невероятное добро" русского ВПК? Выяснилось, почему Россия не может задавить Украину

Юрий Ded

Идёт война кровавая и жестокая и надо быть последним идиотом что бы показывать новейшие разработки и технику а её на фронт поступает не так уж и мало и те кто следит за событиями тот это знает . А новинки пусть рассматривают когда их применят - ели будит кому рассматривать с той стороны .