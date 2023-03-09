Военное обозрение

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Финские войсковые ЗРК

Финские войсковые ЗРК

В 1960-е годы стало ясно, что защитить армейские подразделения, действующие в прифронтовой полосе, от средств воздушного нападения одной только зенитной артиллерией невозможно.

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