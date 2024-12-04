Baza: в Грозном произошел взрыв, предположительно, из-за атаки беспилотника

В Грозном минувшим утром произошел взрыв, предположительно, из-за атаки беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на очевидцев, услышавших громкий звук, и подчеркивая, что официальной информации о случившемся пока нет.