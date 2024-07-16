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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Способы снизить стоимость авиабилетов обсудили в Совфеде

Способы снизить стоимость авиабилетов обсудили в Совфеде

С начала 2024 года авиаперелеты экономклассом в России подорожали на 33,46% Российские авиакомпании ждут отечественные воздушные суда и просят контролирующие органы разобраться с тарифами на обслуживание в аэропортах, пишет "Парламентская газета".

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