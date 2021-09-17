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«Спячкa у русскoго медведя кoнчилась!» Шoйгу сделал заявление, от которого НАТО вне себя

«Спячкa у русскoго медведя кoнчилась!» Шoйгу сделал заявление, от которого НАТО вне себя

Весь мир и в частности «всемогущее» НАТО, пристально следили за словами генерала армии – С.К. Шойгу, во время его публичного заявления! А как иначе?!Ни для кого из россиян, да и в целом людей по всему миру не секрет, что Сергей Кужугетович напрочь не согласен с позицией НАТО, которую она имеет в последнее время, часто проводя свои мнимые «учения» и «манёвры» вблизи границ нашей Родины… Взглянуть на происходящее и отозваться о нём в столь недоброжелательном ключе наш министр просто не мог себе позволить и, возможно, даже простить!Все мнимые «военные учения» мы можем расценивать лишь как акты агрессии, направленные в сторону нашей страны…Посудите сами, мирные граждане (жители многих южных городов России), сейчас имеют большие опасения за собственную жизнь, поскольку не знают, нападут ли на них сегодня войска «демократии» или всё-таки повременят…Всё, что происходит непосредственно у границ Российской Федерации – очень опасно расценивать, как простые «учения»!Для всех учений есть специально отведённые для этого военные полигоны, с мишенями и всеми необходимыми условиями, но нет же, НАТО решил «прогулять» близ наших границ…Нелюди НАТОвцы! Как моно даже в голове допускать мысль о том, что они возьмут и нападут на суверенное государство, которое этого может не ждать…Сергей Шойгу уже начал открыто заявлять, что такое положение дел он терпеть не намерен и собирается дать «жёсткий ответ врагу»!Правильное решение! Граждане хотят быть уверенными в своей стране, в её обороноспособности и справедливости намерений.

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Усталая Странница Вернулась Домой
Не совсем понятно ерническое "наш бравый министр". Единственное, что можно реально сказать, надо закручивать гайки до предела: восстанавливать срок срочной службы в наземных частях до 2 лет, в военно-морском флоте до 3. Почему? Да потому что вооружение усложняется с каждым днём и пацаны за год не в состоянии его реально освоить. Случись реальное нападение и вся эта масса охламонов станет пушечным мясом. И речь не только о тех, кто сейчас проходит срочную службу, а в первую очередь, о тех, кто уже отслужил.
Альбертт
А вы не в курсе что на флоте очень мало по прзыву , там служат контрактники .
mark nikitin
степан дунов
Вы правы на 100%, я служил на флоте 4 года на ПЛ и только к середине 3го года стал квалифицированным спецом в БЧ 4.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Для этого надо окружить организатора агрессии . Поставить АПЛ не только свои , но и стран содружества , вокруг США и сплыть одновременно запустив по всему периметру ракеты с превентивным ударом по учебным целям . Пусть увидят , что им грозит . Они ведь делают это вблизи наших границ . Может тогда отпадёт охота на запугивание . Да хорошо бы ещё и какой-нибудь островок разнести в пределах видимости . Их народ увидит и начнётся паника и народ взбунтуется против правительства и выделения из бюджета страны на военные нужды
mark nikitin
Для того чтобы США и НАТО отступило, нужно вернуть Суверенитет. Народ не понимает ещё что он в Оккупации, законы пишутся в ГосДепе США. По конституции Госдепа 1993 года, написанной для России, мы подчиняемся Америке.
mark nikitin
mark nikitin
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Аж смешно . Возьмите и отмените . в ЧЁМ ДЕЛО -ВОПРОС . Хотя бы в прессе , в интернете , где можно поднимайте вопрос. Чего молчите -то . У Вас есть депутаты , доверенные лица , мэры -пишите коллективные заявления (они их так любят ) , говорите на форумах , при встречах с Владимиром "ИЛЬИЧОМ ", каковым он себя провозглашает , чтобы вопрос отрыгался у власти при принятии пищи , чтобы они ночью просыпались и думали наконец как его решить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mark nikitin
А Вы...? Вам всё на блюдечке получить надо. Если на блюдечке Вам войну готовят США, и то трудятся, готовят Навальных, Соболей, ИГИЛ с Талибами, Украинских Фашистов, Прибалтийских Националтистов. За Конституцию 93 года голосовали - несёте ответственность. Не голосовали, тоже ответственность несёте, потому что за Вас проголосовали Пропиндосы. ------------------------------------------------------------------------Вчитайтесь в Букву Конституции: Статья 3 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
За конституцию новую я не голосовал и не собирался , меня устраивала полностью старая и за развал тоже не голосовал , а только против . И не хрен всем клеить ярлыки коли сами делали подобное и сейчас в глубокой попе . А с новыми поправками и новой конституцией мы видим прекрасно куда идём - и скоро будем в рудниках
mark nikitin
СССР развалили 3-мя референдумами. И тогда не могли в один акт всё завершить. А возраждение России (СССР) ещё более длинный путь. Путин 20 лет вёл народ к прошлогоднему референдуму, икакое соппротивление было от региональных властей, которые даже не доводили до людей, что вообще планируется этот Плебисцид.
Зинаида Саламандра
перепугать их надо точно.Оборзели в конец!
Зинаида Саламандра
русские не сдаются и в оккупацию не играют.Или наша Россия и нас не трогай или ...кому ад-кому рай.Иного не дано
Зинаида Саламандра
это кто писал?А кто подписывал?Попу подтереть этой Гумажкой.Фига им с два,чтоб нами руководить.Сама винтовку в 67 возьму,а Россию пусть не трогают!
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Oтвечаю mark nikitin . Да мне по фиг на трёх или четырёх ,я на одном голосовал против развала и не присутствовал , а работал у себя на месте на своей работе , а коли Вы защищаете наше правительство , а для меня вчерашнее -это сегодняшнее , поскольку они обязаны принимать страну и сдавать страну , таков порядок и приемники должны либо продолжать либо менять ситуацию в стране своими указами , значит и Вы как раз отвечайте за развал и страны и промышленности , которая при коммунистах была не на 60-х местах в мире , а лидером во многих отраслях . Вы меня поняли . А Путин мозги полощет 20 лет людям своим не свойственным для нашего народа капитализмом и старыми заслугами тех же коммунистов , приписывая их себе . Причём поддерживая олигархов и продолжая разваливать страну . Если и есть заслуги в чём-то , то коммунисты в этом справедливо поддерживают власть , но если нет то соответственно ловите положенное , а народ не даст вам унижать его . А с Вами Зинаида согласен , они только этого и ждут , но делать это надо чувствитеьнее
mark nikitin
А что Вам оккупант всё сам расскажет, что он Вас оккупировал. Он это слделал незаметно и при полном согласии народа. А тот кто был несогласен с оккупацией, просто не заметили. Плюс придательство высших чинов во главе с Горбачёвым.
Зинаида Саламандра
что-то с душой проблема...белогвардейщина
mark nikitin
mark nikitin
mark nikitin
mark nikitin
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да , конечно согласен , но делать надо всё равно одновременно , а это я помню , только их отрезвляют только конкретные действия -физическое влияние , от которого становится больно , а потом начинает доходить до мозгов .
mark nikitin
mark nikitin
mark nikitin
mark nikitin
Анатолий Ворончихин
"...Шoйгу сделал заявление, от которого НАТО вне себя..." - а где сам текст заявления.... Опять "не будем терпеть, самим же будет хуже, мы не позволим...." - а какие ваши действия, конкретно. Сергей Е Болтун.
mark nikitin
Теперь уже Ваши действия. - Идти Голосовать.
mark nikitin
И не просто Голосовать.
Татьяна Козина (Дейнега)
Никакой конкретики, одни круги на воде.
mark nikitin
Конкретики нет в статье. Но Министр Обороны говорил конкретные вещи, и еслии поискать, в Ютуб можно найти.
mark nikitin
Вадим Белов
Думаю, что все заявления Шойгу относятся к внешней политике руководства страны, и они правильные. Но политическая деятельность любого государства не отделимы от его экономической жизни. От экономического развития России зависит уровень жизни простого народа. Если уровень жизни большинства населения страны "оставляет желать лучшего" и многие люди живут за чертой бедности, то "грош - цена" всем усилиям и заявлениям нашей верховной власти.
Алекс ZLOYBOY
Какая "спячка"? Некто лавров, изображающий из себя министра инордел, ярый "выразитель дум и чаяний" вонючих пиндосов и мелкобританцев, не делал то, что ему было положено по предназначению... Пример: Захват консульства России в Калифорнии - реакция: вытирание соплей и "сильная озабоченность"... Высылка из многих стран наших дипломатов - опять то же самое... "Отравление" скрипалей и некоего подвального (бездоказательно)... Т.е. - клевета на страну и Президента - вялая "озабоченность" без последствий (а надо было бы возбудить уголовное дело за клевету и вчинить иск на миллиарды долларов за моральный ущерб), и т.д. И чо? Видимо, получил высокопосталенного пинка и "начал" суетиться... Шойгу говорит и делает то, что ему положено, к нему нет вопросов...
Иван
Евгений Евстифеев
Слова ,слова ,слова и больше ни чего ,а нужны действия
Юрий Ded
Ну так возьми калаш и вперёд . Кто держит ?
Евгений Евстифеев
Детский лепет ваш ясен .У меня его нет ,отслужил давно, а вот у него есть
Ваша Светлость
"...Наш бравый министр обороны уже успел заявить, что «русский медведь давно вышел из спячки», а значит теперь стоит ждать решительных действий от Москвы!..." Вот теперь Москва будет чаше и решительней будет выражать озабоченности и призывать "партнеров" соблюдать!:)))
Галина Емельянова
Что за статья? Вроде "медведь вышел из спячки" и тут же "последнее китайское предупреждение"... Смысл написанного: чтобы и волки сыты и овцы целы. как то скользко написано...
Юрий Салтыков
Ну а где действия ?!!!!
Борис Осипов
Владимр Семкин
Че то одна балтология
Валентин Щербаков
Слова, слова, слова..., а где действия?
Василий Целовальников
До "действий", время не пришло!!!
Василий Целовальников
Очень правильно, высказался Шойгу!!!

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