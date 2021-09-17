«Спячкa у русскoго медведя кoнчилась!» Шoйгу сделал заявление, от которого НАТО вне себя

Весь мир и в частности «всемогущее» НАТО, пристально следили за словами генерала армии – С.К. Шойгу, во время его публичного заявления! А как иначе?!Ни для кого из россиян, да и в целом людей по всему миру не секрет, что Сергей Кужугетович напрочь не согласен с позицией НАТО, которую она имеет в последнее время, часто проводя свои мнимые «учения» и «манёвры» вблизи границ нашей Родины… Взглянуть на происходящее и отозваться о нём в столь недоброжелательном ключе наш министр просто не мог себе позволить и, возможно, даже простить!Все мнимые «военные учения» мы можем расценивать лишь как акты агрессии, направленные в сторону нашей страны…Посудите сами, мирные граждане (жители многих южных городов России), сейчас имеют большие опасения за собственную жизнь, поскольку не знают, нападут ли на них сегодня войска «демократии» или всё-таки повременят…Всё, что происходит непосредственно у границ Российской Федерации – очень опасно расценивать, как простые «учения»!Для всех учений есть специально отведённые для этого военные полигоны, с мишенями и всеми необходимыми условиями, но нет же, НАТО решил «прогулять» близ наших границ…Нелюди НАТОвцы! Как моно даже в голове допускать мысль о том, что они возьмут и нападут на суверенное государство, которое этого может не ждать…Сергей Шойгу уже начал открыто заявлять, что такое положение дел он терпеть не намерен и собирается дать «жёсткий ответ врагу»!Правильное решение! Граждане хотят быть уверенными в своей стране, в её обороноспособности и справедливости намерений.