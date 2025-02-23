В Республике Алтай женские экипажи ДПС и представители отряда ЮИД поздравили мужчин-водителей с Днем защитника Отечества

В Республике Алтай накануне главного мужского праздника сотрудницы Госавтоинспекции совместно с девочками из отряда ЮИД первого городского лицея поздравили сильную половину человечества с Днем защитника Отечества.
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