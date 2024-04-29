МИД Таджикистана вручил послу России ноту против ущемления таджикских граждан в РФ

Татьяна Юрина У нас в конституции уже записаны права граждан Таджикистана? Совсем обнаглели.

Ed Red Пусть эта сука обойдет могилы всех убитых его соотечественниками россиян, и в Москве и у себя на родине, а потом эту жалобу прилюдно вставят в зад и пинками вон из России!