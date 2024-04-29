Власти Таджикистана считают, что права таджиков в России "ущемляются".МИД Таджикистана вручил послу России Семену Григорьеву ноту протеста против якобы ущемления прав таджиков в России.
МИД Таджикистана вручил послу России ноту против ущемления таджикских граждан в РФ
Комментарии
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Татьяна Юрина
У нас в конституции уже записаны права граждан Таджикистана? Совсем обнаглели.
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16 час.
Ed Red
Пусть эта сука обойдет могилы всех убитых его соотечественниками россиян, и в Москве и у себя на родине, а потом эту жалобу прилюдно вставят в зад и пинками вон из России!
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16 час.
Valeri
Может пора уже визовый режим ввести и всех чудо работников выгнать обратно с их семьями. Хватит уже на наших налогах жировать и плодится, пора уже порядок наводить. Таджиков всех домой на родину , родину восстанавливать.
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13 час.
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