В Касимове перевозчики сменили бензин на газ

Такое решение позволяет сэкономить бензин и не тратить время в очередях на АЗС. Отметим, в Касимове, по словам наших подписчиков, ситуация с топливом лучше, чем в соседних округах.
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