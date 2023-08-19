Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Хмельницкой области

Военные ВС РФ уничтожили склада боеприпасов ВСУ в Хмельницкой области. Удар нанесли по военной части в окрестностях населенного пункта Лысогорка Летичевского района в 27 км от Хмельницкого, сообщает экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в Telegram.